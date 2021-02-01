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В Каунасе гость оставил в доме у хозяина взрывчатку. Несмотря на то, что взрывное устройство было учебным, пришлось вызывать саперов "Араса".
Неожиданный подарок: после визита гостя мужчине пришлось вызывать саперов
© DELFI / Andrius Ufartas

Полиция сообщает, что 31 января, в 21.52 ч. мужчина (1969 г.р.) сообщил, что в его дом в Каунасском районе, в дер. Смилтинай I, пришел знакомый (1976 г.р.) и оставил предмет, напоминающий взрывное устройство.

На месте происшествия обнаружили учебное взрывное устройство, которое увезли саперы "Араса".

Обоих мужчин допросила полиция.

Начато расследование.

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