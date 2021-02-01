Неожиданный подарок: после визита гостя мужчине пришлось вызывать саперов

Полиция сообщает, что 31 января, в 21.52 ч. мужчина (1969 г.р.) сообщил, что в его дом в Каунасском районе, в дер. Смилтинай I, пришел знакомый (1976 г.р.) и оставил предмет, напоминающий взрывное устройство.
На месте происшествия обнаружили учебное взрывное устройство, которое увезли саперы "Араса".
Обоих мужчин допросила полиция.
Начато расследование.
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