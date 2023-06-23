Неожиданная развязка – суд отпустил подозреваемого из-под стражи

Прокуратура с такой просьбой 23 июля обратилась в Алитусский участковый суд. Однако суд заявление не удовлетворил.
Подозреваемому назначена более мягкая мера пресечения - письменная подписка о невыезде.
22 июня в полдень в социальных сетях появилась информация и фотографии сотрудников антитеррористического отряда "Арас" и лежащего на земле задержанного. Сообщалось, что операция проведена в I-ом Алитусе, около магазина Iki.
Представитель Алитусской полиции Кристина Янулявичене сказала, что полиция с помощью сотрудников "Араса" задержала подозреваемого в совершении преступления.
Полиция располагала данными о том, что у подозреваемого может быть нож, что он может оказать сопротивление. Задержанный – хорошо известен правоохране.
Подробности о задержании не сообщаются. По сведениям Delfi, задержан алитусец, литовский чемпион по кикбоксингу Роландас Агрба (1980 г.р.), который уже был осужден за создание банды, незаконное лишение свободы, нанесение ущерба здоровью путем жестоких пыток, нелегальное хранение наркотиков и оружия и хулиганство.
Эту информацию Delfi подтвердил прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс. Он сказал, что проводят процессуальные действия и пока нельзя раскрывать, в чем обвиняют Агрбу.
В последний раз его судили за рэкет предпринимателя. Согласно материалам дела, он вымогал деньги у предпринимателя, который продавал компьютеры, воткнул в щеку подозреваемого дробинку. Подозреваемый - сын бывшей каунасской судьи Регины Агрбы.