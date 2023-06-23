Неожиданная развязка – суд отпустил подозреваемого из-под стражи

Прокуратура с такой просьбой 23 июля обратилась в Алитусский участковый суд. Однако суд заявление не удовлетворил.

Подозреваемому назначена более мягкая мера пресечения - письменная подписка о невыезде.

22 июня в полдень в социальных сетях появилась информация и фотографии сотрудников антитеррористического отряда "Арас" и лежащего на земле задержанного. Сообщалось, что операция проведена в I-ом Алитусе, около магазина Iki.

Представитель Алитусской полиции Кристина Янулявичене сказала, что полиция с помощью сотрудников "Араса" задержала подозреваемого в совершении преступления.

Полиция располагала данными о том, что у подозреваемого может быть нож, что он может оказать сопротивление. Задержанный – хорошо известен правоохране.