Неописуемое количество наркотиков на фестивале "Каркле": собака кинологов не успевала ловить подозреваемых

В субботу, около 18.22, в Клайпедском районе, в деревне Каркле, полиция со служебной собакой Наруто предположили, что у мужчины 1996 года рождения могут быть запрещенные вещества.
После частичного обыска у мужчины была обнаружена синяя таблетка. В палатке были найдены еще две подозрительные таблетки и остатки вещества растительного происхождения.
В тот же день, около 20.57, в палатке была обнаружена сигарета со специфическим запахом, а при осмотре спортивной сумки, принадлежавшей мужчине 1993 года рождения, был обнаружен сверток из фольги с веществом растительного происхождения, а также полиэтиленовый пакет с белым порошком.
В воскресенье, около 00.45 патрулирующие в пешем порядке сотрудники полиции заметили группу молодых людей, один из которых курил сигарету со специфическим запахом, которую он выбросил, заметив полицейских.
При частичном досмотре парня 2000 г.р. в его кармане был обнаружен сверток с растительным материалом. Парень задержан.
Также около 2.50 в воскресенье во время патрулирования полиции со служебной собакой, подозрения вызвал мужчина 1993 года рождения, который мог иметь при себе запрещенные вещества.
Рядом с ним была обнаружена коробка с растительным сырьем, а также на столе обнаружена недокуренная сигарета, источающая сильный специфический запах.
В результате происшествий было начато досудебное расследование в соответствии со статьей 259 Уголовного кодекса Литовской Республики. (незаконное хранение наркотических средств или психотропных веществ без цели их распространения).
В субботу были задержаны три человека, и один — в пятницу.
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