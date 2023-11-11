Необычный рейд в Вильнюсе: найдены наркотики, задержан нетрезвый футболист

 
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ФОТО: DELFI / Erikas Skardžius

В ночь на субботу в Вильнюсе полиция провела необычный рейд. В нем участвовала и служебная собака. Попались не только нетрезвые водители, но и мужчины, у которых были наркотики.

В 21 ч. многочисленные наряды полиции выстроились на ул. Жирмуну, там попались двое нетрезвых водителей: в организме водителя BMW было 0,46, а Mecedes Benz - 0,66 промилле.

Во время рейда машины проверяли и с помощью служебной собаки, которая обнаружила наркотики у членов экипажа автомобиля VW Golf. В автомобиле VW Golf были обнаружены наркотики нескольких видом (предполагают, что обнаружен кокаин, кристаллы и Smile). У молодых людей нашли большие суммы наличных и пустые полиэтиленовые пакеты. Начато расследование.

С 24 ч. полиция переместилась на перекресток ул. Йогайлос, Исландиёс, Пилимо и Памянкальнё. Там попался иностранец за рулем Audi (машина компании Bolt). Иностранец был пьян - 0,81 промилле. С ним ехал трезвый друг, у которого было водительское удостоверение. Молодые люди сказали, что они спортсмены, ехали к девушкам.

По предварительным данным, автомобилем Audi управлял нетрезвый футболист команды "Невежис". Его ждет штраф и неприятности с компанией Bolt (также денежное взыскание).

По словам полицейских, во время рейда были наказаны четверо водителей, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.

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