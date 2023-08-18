Необычные ДТП в Вильнюсе: один водитель врезался в стенку, а автомобиль Peugeot оказался под Volvo

В 19 ч. в полицию сообщили, что около автовокзала разгорелся конфликт, нужна помощь полиции. Вскоре после этого сообщили о ДТП. На месте происшествия выяснилось, что возник конфликт между водителями Audi и Peugeot. Якобы водитель Peugeot дверцей поцарапал автомобиль Audi и хотел уехать.
По предварительным данным, пытаясь уехать (он дал задний ход) мужчина врезался в автомобиль Toyota, нанес ему серьезные повреждения, а потом съехал с горки и врезался в бетонную стенку.
По словам очевидцев, машина чудом не задела человека.
По данным полиции, водитель был трезвым. К счастью люди во время инцидента не пострадали.
Peugeot оказался под Volvo
В 20.30 ч. в полицию сообщили о еще одном ДТП. На перекрестке ул. С.Даряус ир С.Гирено и ул. Швитригайлос столкнулись два автомобиля – Volvo и Peugeot, кроме того, был поврежден светофор.
Оба водителя были трезвыми. Люди в ДТП не пострадали.