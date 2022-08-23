Необычное ДТП в Вильнюсе: четырехместный велосипед врезался в столб

Инцидент произошел 22 августа, в 16 ч. у стадиона, когда четырехместный велосипед съехал с дороги и врезался в столб.
Инцидент заметили проезжавшие мимо полицейские. Они вызвали врачей.
Управлявшей велосипедом девочке (2009 г.р.) медицинскую помощь оказали на месте, а 3 пассажирок увезли в сантаришкскую детскую больницу.
По предварительным данным, 14-летняя получила травму ноги, 13-летняя оцарапала колено, ей сделали перевязку, а у 15-летней диагностировали рану в стенке желудка. Всем девочкам было назначено амбулаторное лечение.
Полиция подозревает, что причиной инцидента была высокая скорость, поэтому девочка не справилась с управлением.
Во время инцидента был также поврежден велосипед и столб.
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