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Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в Швенченском районе пожарные-спасатели выезжали на помощь лошади.
Arklys/ Nuotrauka asociatyvi
Arklys/ Nuotrauka asociatyvi
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По предварительным данным, 9 августа, в 9.59 ч. поступило сообщение о том, что в Швенченском районе, в деревне Труду нужна помощь пожарных-спасателей.

Сообщалось, что во дворе дома в канализационный колодец упала лошадь.

Лошадь обвязали веревкой и с помощью крана, который был у соседа, вытащили из колодца. Пожарным-спасателям помогали и местные жители.

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