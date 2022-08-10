По предварительным данным, 9 августа, в 9.59 ч. поступило сообщение о том, что в Швенченском районе, в деревне Труду нужна помощь пожарных-спасателей.
Сообщалось, что во дворе дома в канализационный колодец упала лошадь.
Лошадь обвязали веревкой и с помощью крана, который был у соседа, вытащили из колодца. Пожарным-спасателям помогали и местные жители.
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