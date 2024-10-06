2024.10.06 11:28

Необычная спасательная операция: олень запутался рогами в заборе рядом с кафе

 
ru.DELFI.lt
Elnias
Elnias
ФОТО: Kastytis Vainauskas

Пожарных-спасателей Йонавского района вызвали в деревню Париж (Йонавский район), чтобы помочь запутавшемуся рогами в заборе оленю.

Каунасские пожарные-спасатели информируют, что звонок поступил в субботу, в 11 ч.

Звонивший сказал, что около кафе олень запутался рогами в заборе и не может освободиться.

Когда приехали пожарные-спасатели, олень прыгал в разные стороны, стараясь освободиться. С помощью ножниц для металла пожарные разрезали проволоку и освободили животное.

На место происшествия пришлось вызывать охотников. Олень ослабел и упал. Охотник пытался вернуть его к жизни, но тщетно, животное не выжило.

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