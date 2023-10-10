Недалеко от Вильнюса погиб политический беженец из Беларуси

 
ru.DELFI.lt
Viktoras Savičius
Viktoras Savičius
ФОТО: telegram

9 октября вечером недалеко от Григишкес погиб гражданин Беларуси. Портал "Наша Нива" сообщает, что погибший - Виктор Савич, который в 2021 г. был вынужден уехать из Беларуси.

В 19.40 ч. по номеру 112 сообщили, что на дороге A1 столкнулись легковой автомобиль Chrysler и тягач.

По предварительным данным, водитель Chrysler гражданин Беларуси ехал в сторону Каунаса, потом остановился на магистрали за Григишкес и вышел из машины.

Водитель тягача его не заметил и сбил. Водитель легковушки скончался на месте.

Напомним, что перед тем, как покинуть Беларусь, Виктор столкнулся с давлением со стороны спецслужб, которые присылали ему записи с его родителями, взятыми в заложники.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии