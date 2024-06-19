Недалеко от Риги потерпел крушение небольшой самолет с гражданином Литвы на борту

Представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцев сообщил, что пилот сообщил о технических проблемах и произвел аварийную посадку.
В Агентстве гражданской авиации также сообщили, что пилот — гражданин Латвии, а его пассажир — гражданин Литвы. Известно, что пассажир госпитализирован.
Самолет выполнил маневр для прыжка с парашютом в Лимбажи и по техническим причинам отправился на запасной аэродром в Риге. Пассажир был доставлен в больницу.
По информации портала Delfi, крушение потерпел самолет Pilatus, принадлежащий Skydive Latvia.
В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что к поисковым работам привлечены все ответственные службы, включая бригаду ГПСС, которая дежурит в аэропорту. Точное место экстренной посадки пока не сообщается.
В международном аэропорту „Рига“ пояснили, что на некоторое время была закрыта взлетно-посадочная полоса. Пассажиров, чьи рейсы запаздывают по причине происшествия, просят связаться со своими авиакомпаниями.
На 12.08 поступила информация, что рейс Ташкент - Рига перенаправлен в Таллинн.