Недалеко от Расейняй в ДТП погиб молодой водитель

В субботу утром полиция сообщила, что Audi A6 съехал с дороги и несколько раз перевернулся. В ДТП погиб водитель (2004 г.р.).

Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, автомобиль лежал в кювете.

Пожарные-спасатели вытащили тело погибшего из автомобиля.

Сообщение о ДТП поступило в 23.30 ч.

Дежурному сообщили, что в Расейнском районе, около деревни Бакучай, в кювете обнаружен автомобиль Audi A6. В салоне находилось тело водителя.