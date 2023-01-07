Недалеко от Расейняй в ДТП погиб молодой водитель

В субботу утром полиция сообщила, что Audi A6 съехал с дороги и несколько раз перевернулся. В ДТП погиб водитель (2004 г.р.).
Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, автомобиль лежал в кювете.
Пожарные-спасатели вытащили тело погибшего из автомобиля.
Сообщение о ДТП поступило в 23.30 ч.
Дежурному сообщили, что в Расейнском районе, около деревни Бакучай, в кювете обнаружен автомобиль Audi A6. В салоне находилось тело водителя.
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