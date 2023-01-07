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Около полуночи недалеко от Расейняй был обнаружен перевернувшийся автомобиль Audi A6 и тело его водителя.
Недалеко от Расейняй в ДТП погиб молодой водитель
© LNK

В субботу утром полиция сообщила, что Audi A6 съехал с дороги и несколько раз перевернулся. В ДТП погиб водитель (2004 г.р.).

Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, автомобиль лежал в кювете.

Пожарные-спасатели вытащили тело погибшего из автомобиля.

Сообщение о ДТП поступило в 23.30 ч.

Дежурному сообщили, что в Расейнском районе, около деревни Бакучай, в кювете обнаружен автомобиль Audi A6. В салоне находилось тело водителя.

Недалеко от Расейняй в ДТП погиб молодой водитель
© LNK

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