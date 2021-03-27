Недалеко от Неменчине Audi врезался в дерево, водитель был пьян

Однако, когда к месту происшествия приехали пожарные, выяснилось, что пассажиры не были зажаты, но они были пьяны и получили разные травмы. Водитель (1990 г.р.) также был пьян (2,48 промилле). Кроме того, у него не было прав на вождение.

Нетрезвыми были и пассажиры (1967 и 1983 г.р.). Они получили травмы, поэтому пассажиров увезли в больницу.

Фамилии у всех находившихся в машине одинаковые, видимо - они родственники.

Водитель сказал, что не справился с управлением. Начато расследование.