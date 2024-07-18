2024.07.18 08:31

Недалеко от Каунаса был зафиксирован большой пожар

 
ru.DELFI.lt
Gaisras Kaune
Gaisras Kaune
ФОТО: „Kas vyksta Kaune“ skaitytojų nuotr.

Читатели портала Kas vyksta Kaune в среду вечером сообщили о большом пожаре. Снчаала сообщалось, что пожар начался на мебельной фабрике.

Первые сообщения о пожаре поступили в 22 ч. Читатели информировали портал, что на место происшествия на ул. Пилякалнё приехали 4 экипажа пожарных.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что пожар начался в издательстве на ул. Пилякальнё. В 22.50 ч. пожар был локализован, распространение огня остановлено.

В 23.06 ч. жителей уведомили о загрязнении воздуха, просили закрыть окна и не выходить на улицу без надобности.

Горели верхние этажи 4-этажного здания. Звонивший сказал, что в здании могут быть люди. Помещение сильно задымлено. Работали 10 пожарных бригад: 7 автоцистерн, подъемники, автолестница, автомобиль штаба.

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