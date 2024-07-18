Недалеко от Каунаса был зафиксирован большой пожар

Первые сообщения о пожаре поступили в 22 ч. Читатели информировали портал, что на место происшествия на ул. Пилякалнё приехали 4 экипажа пожарных.

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Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что пожар начался в издательстве на ул. Пилякальнё. В 22.50 ч. пожар был локализован, распространение огня остановлено.

В 23.06 ч. жителей уведомили о загрязнении воздуха, просили закрыть окна и не выходить на улицу без надобности.