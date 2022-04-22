Недалеко от границы с Польшей ночью произошло ДТП: пострадали двое полицейских, украинка и поляк

На дороге Мариямполе-Калвария-Сувалки, в 24 км от литовско-польской границы разворачивался автомобиль Peugeot 308, которым управлял украинец, в легковушку врезался тягач MAN (водитель - гражданин Польши).

В этом ДТП никто не пострадал. На место происшествия приехала полиция, чтобы помочь водителям заполнить декларацию.

Пока один полицейский объяснял иностранцам у полицейского авто VW Transporter, как заполнить декларацию, второй остановил для проверки лесовоз Mercedes-Benz Actros. В 5.20 ч. водителю лесовоза разрешили ехать дальше, а полицейский сел в служебный автомобиль.

Когда лесовоз Mercedes-Benz Actros отъехал, в него боком ударился автомобиль Ford Focus, которым управлял гражданин Литвы.

Лесовоз находился рядом с полицейским автомобилем, поэтому после столкновения зацепил как VW Transporter, так и стоявших рядом с ним людей. VW Transporter съехал с дороги.

Скорая помощь увезла с места происшествия четверых пострадавших: двоих полицейских, пассажирку Peugeot 308 (гражданку Украины) и гражданина Польши (водителя MAN).

По предварительным данным, полицейским назначено амбулаторное лечение, а иностранцы были госпитализированы.