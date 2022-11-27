Нечеловеческая жестокость: на глазах у хозяйки мужчина застрелил собаку

Полиция Утенского округа сообщает, что в Зарасайском районе, в деревне Сантупяй, была застрелена собака.

26 ноября, в 14.30 ч., женщина (1965 г.р.) заметила, что приехавший на автомобиле незнакомый мужчина застрелил ее собаку и уехал.

Начато расследование по факту жестокого обращения с животными.