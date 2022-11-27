Нечеловеческая жестокость: на глазах у хозяйки мужчина застрелил собаку

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В Зарасайском районе мужчина застрелил чужую собаку.
Полиция Утенского округа сообщает, что в Зарасайском районе, в деревне Сантупяй, была застрелена собака.
26 ноября, в 14.30 ч., женщина (1965 г.р.) заметила, что приехавший на автомобиле незнакомый мужчина застрелил ее собаку и уехал.
Начато расследование по факту жестокого обращения с животными.
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