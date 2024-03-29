Не выжил нанесший себе ранение на полигоне в Пабраде американский военный

 
ELTA
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ФОТО: A.Didžgalvio nuotr.

Литовская армия сообщает о гибели солдата армии Соединенных Штатов Америки. Информируют, что несчастный случай произошел во время службы, на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса.

"Для выяснения обстоятельств происшествия начато досудебное расследование, которое проводят правоохранительные органы США и Военная полиция Литовской армии под руководством Вильнюсской окружной прокуратуры", – сообщили в армии в пятницу.

Командование армии выражает глубокие соболезнования родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.

Delfi напоминает, что несчастье произошло 27 марта, в 14.39 ч. По данным полиции, поступило сообщение о том, что на полигоне военный нанес себе ранение. За жизнь мужчины боролись литовские врачи.

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