Навицкене о похищении ребенка отцом: все учреждения задействованы и работают

"Службы действительно знают, как делать свою работу и на данный момент, в связи с этим конкретным случаем, работают также ответственно. Я нахожусь в постоянном контакте со Службой защиты прав ребенка, они контактируют с зарубежными партнерами. Для решения этой проблемы задействованы все учреждения. Сейчас идут и расследование, и другие процессы", - прокомментировала во вторник журналистам М.Навицкене.
"Пока не могу комментировать дополнительные подробности", - сказал министр.
По данным правоохранительных органов, в воскресенье в Вильнюсскую полицию обратилась женщина, которая заявила, что в субботу, около 12 часов, в Вильнюсе ее бывший супруг забрал ребенка (2018 г. р.), которого согласно постановлению суда он должен был вернуть в воскресенье до 17 часов, однако не вернул. В полиции не исключают, что ребенка могли увезти за границу. По факту похищения ребенка начато предварительное расследование.