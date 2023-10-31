Навицкене о похищении ребенка отцом: все учреждения задействованы и работают

 
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Elta kampas-Monika Navickienė
Elta kampas-Monika Navickienė
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

После того как мать сообщила в воскресенье вечером о том, что ее 5-летнего ребенка не вернули после встречи с отцом, министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене заявила, что все учреждения ответственно подходят к возникшей ситуации. Политик говорит, что находится в постоянном контакте со Службой по защите прав ребенка, а также сотрудничает с зарубежными партнерами.

"Службы действительно знают, как делать свою работу и на данный момент, в связи с этим конкретным случаем, работают также ответственно. Я нахожусь в постоянном контакте со Службой защиты прав ребенка, они контактируют с зарубежными партнерами. Для решения этой проблемы задействованы все учреждения. Сейчас идут и расследование, и другие процессы", - прокомментировала во вторник журналистам М.Навицкене.

"Пока не могу комментировать дополнительные подробности", - сказал министр.

По данным правоохранительных органов, в воскресенье в Вильнюсскую полицию обратилась женщина, которая заявила, что в субботу, около 12 часов, в Вильнюсе ее бывший супруг забрал ребенка (2018 г. р.), которого согласно постановлению суда он должен был вернуть в воскресенье до 17 часов, однако не вернул. В полиции не исключают, что ребенка могли увезти за границу. По факту похищения ребенка начато предварительное расследование.

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