Навицкене о похищении ребенка отцом: все учреждения задействованы и работают

"Службы действительно знают, как делать свою работу и на данный момент, в связи с этим конкретным случаем, работают также ответственно. Я нахожусь в постоянном контакте со Службой защиты прав ребенка, они контактируют с зарубежными партнерами. Для решения этой проблемы задействованы все учреждения. Сейчас идут и расследование, и другие процессы", - прокомментировала во вторник журналистам М.Навицкене.

"Пока не могу комментировать дополнительные подробности", - сказал министр.