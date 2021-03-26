Нарушитель не только превысил скорость, но и демонстрировал половой орган

На фото - водитель Peugeot решил как следует превысить скорость около радара. Допустимую скорость в 60 км/ч он превысил на 44 км/ч.

При этом он показал средний палец, а пассажир "постарался" еще больше. Он вылез их бокового окна и демонстрировал свой член.

Водитель Peugeot надеялся, что его не вычислят - он замаскировал номер, но это его не спасло.

Полиция выяснила, что сам автомобиль Peugeot не был зарегистрирован.

За нарушения водитель получил штраф в размере 500 евро и был лишен прав на 18 месяцев.