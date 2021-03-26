Нарушитель не только превысил скорость, но и демонстрировал половой орган

На фото - водитель Peugeot решил как следует превысить скорость около радара. Допустимую скорость в 60 км/ч он превысил на 44 км/ч.
При этом он показал средний палец, а пассажир "постарался" еще больше. Он вылез их бокового окна и демонстрировал свой член.
Водитель Peugeot надеялся, что его не вычислят - он замаскировал номер, но это его не спасло.
Полиция выяснила, что сам автомобиль Peugeot не был зарегистрирован.
За нарушения водитель получил штраф в размере 500 евро и был лишен прав на 18 месяцев.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительству Литвы предлагают продлить карантин до мая (16)
В пятницу утром правительство Литвы обсудит изменение...
Эксперт о возможном ужесточении: некоторые муниципалитеты вернулись в сценарий Г могут вернуть маски (4)
Правительство Литвы в среду решило временно не менять...
Представитель Минздрава Литвы: по предварительным оценкам массовая вакцинация начнется в июне (4)
По предварительной оценке, массовая вакцинация...
Скандал в Варенском районе: очаг коронавируса связан с празднованием дня рождения работницы муниципалитета (5)
В муниципалитете Варенского района был отпразднован...
В Литве по случаю белорусского "Дня воли" состоялось шествие (81)
В четверг, 25 марта, в Литве отметили День Воли . По...