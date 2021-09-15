Полиция информировала, что водитель мчался на огромной скорости, не раз выезжал на встречную полосу, подвергая опасности себя и других участников движения. На одном из перекрестков, у поворота на Кивишкес, он пошел на обгон, несмотря на сплошную линию и врезался в автомобиль, который обгонял. После этого беглец съехал с дороги и перевернулся.

Полиция вызвала скорую. Врачи оказали водителю необходимую помощь. Как выяснилось, он серьезных травм не получил.

Водителя проверили на трезвость, он оказался пьян - 1,35 промилле. Было составлено несколько протоколов, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.