Полиция информировала, что водитель мчался на огромной скорости, не раз выезжал на встречную полосу, подвергая опасности себя и других участников движения. На одном из перекрестков, у поворота на Кивишкес, он пошел на обгон, несмотря на сплошную линию и врезался в автомобиль, который обгонял. После этого беглец съехал с дороги и перевернулся.
Полиция вызвала скорую. Врачи оказали водителю необходимую помощь. Как выяснилось, он серьезных травм не получил.
Водителя проверили на трезвость, он оказался пьян - 1,35 промилле. Было составлено несколько протоколов, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.
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