Инцидент произошел в 2.00 ч. ночи. Сообщалось о том, что на ул. Калнечу произошел конфликт между, возможно, нетрезвыми людьми. Полицейские ехали по вызову и заметили, что из указанного двора выезжает автомобиль BMW, полицейские стали останавливать его на ул. Довидайчё.
Водитель не только не подчинился требованиям остановиться, но и увеличив скорость, пытался бежать. Беглеца преследовали несколько экипажей, его удалось заблокировать на перекрестке ул. Линкувос и Апуолес.
Водитель отказался выйти из автомобиля, не открывал дверь, поэтому пришлось выбить стекло, открыть дверь и вывести водителя из авто. От 20-летнего водителя, у которого не было прав, разило алкоголем. Алкотестер показал 1,43 промилле.
После допроса мужчину отпустили, автомобиль отогнали на охраняемую стоянку. Дальнейшее расследование проводит дорожная полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Депутат: думаю, что в такую погоду пора забыть о масках (24)
Правительство Литвы во вторник приняло послабления...
Минимальную зарплату в Литве со следующего года предлагают повысить до 703 евро (102)
Соцмин предлагает правительству с начала 2022 года...
Президентская служба упоминает о возможности введения карантина осенью (41)
Президент Литвы Гитанас Науседа 23 июня встретился с...
"Delfi Главное": что таит в себе литовская земля - путешествия маршрутами геолога (1)
День летнего солнцестояния в Литве называют "Йонинес"...
Лукашенко обратился к литовцам: очнитесь, пока не поздно (119)
Александр Лукашенко призвал жителей соседних стран...