Инцидент произошел в 2.00 ч. ночи. Сообщалось о том, что на ул. Калнечу произошел конфликт между, возможно, нетрезвыми людьми. Полицейские ехали по вызову и заметили, что из указанного двора выезжает автомобиль BMW, полицейские стали останавливать его на ул. Довидайчё.

Водитель не только не подчинился требованиям остановиться, но и увеличив скорость, пытался бежать. Беглеца преследовали несколько экипажей, его удалось заблокировать на перекрестке ул. Линкувос и Апуолес.

Водитель отказался выйти из автомобиля, не открывал дверь, поэтому пришлось выбить стекло, открыть дверь и вывести водителя из авто. От 20-летнего водителя, у которого не было прав, разило алкоголем. Алкотестер показал 1,43 промилле.

После допроса мужчину отпустили, автомобиль отогнали на охраняемую стоянку. Дальнейшее расследование проводит дорожная полиция.