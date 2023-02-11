Напавшего в Неменчине на женщину грабителя взяли под арест

Напомним, что в минувший понедельник, в 20.30 ч. в Неменчине мужчина пытался ограбить женщину, отнял у нее рюкзак. Женщине был нанесен ущерб на сумму около 100 евро.
Ведется расследование.
Задержанный в 2013 г. в возрасте 17 лет был осужден за изнасилование малолетнего ребенка, за убийство и за кражу. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Во время отбывания наказания он дважды был осужден: за хранение наркотиков и нанесение ущерба здоровью. Он вышел из колонии в феврале 2022 года.
За грабеж ему грозит арест или лишение свободы на срок до 6 лет.
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