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По просьбе прокурора подозреваемого в совершении грабежа в Неменчине 27-летнего молодого мужчину суд разрешил взять под арест на два месяца. Этот человек ранее 3 раза был судим и год назад вышел на волю после отсидки за тяжкое преступление. Поскольку были опасения, что он и дальше будет совершать преступления, мужчину взяли под арест.
Напавшего в Неменчине на женщину грабителя взяли под арест
© DELFI / Domantas Pipas

Напомним, что в минувший понедельник, в 20.30 ч. в Неменчине мужчина пытался ограбить женщину, отнял у нее рюкзак. Женщине был нанесен ущерб на сумму около 100 евро.

Ведется расследование.

Задержанный в 2013 г. в возрасте 17 лет был осужден за изнасилование малолетнего ребенка, за убийство и за кражу. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Во время отбывания наказания он дважды был осужден: за хранение наркотиков и нанесение ущерба здоровью. Он вышел из колонии в феврале 2022 года.

За грабеж ему грозит арест или лишение свободы на срок до 6 лет.

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