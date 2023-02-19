Нападения на несовершеннолетних не прекращаются: зафиксированы еще два случая

17 февраля в полицию Вильнюсского округа обратился мужчина. Он сообщил, что в пятницу, около 10 часов утра, в магазине на ул. Зуюну неизвестный на глазах у других людей приставал к его дочери (2005 г.р.).
После этого подозреваемый сел в машину и уехал. Полиция Вильнюса начала досудебное расследование по факту нарушения общественного порядка.
Полиция Таурагского уезда сообщает, что неустановленное лицо вступило в половую связь с несовершеннолетней (2008 г.р.) на территории Шилутского муниципалитета.
Начато досудебное расследование по факту удовлетворения полового влечения в нарушение свободы полового самоопределения и неприкосновенности несовершеннолетнего.
Совершеннолетнее лицо, вступившее в половую связь или иным образом удовлетворившее половое влечение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков изнасилования, сексуального принуждения или принуждения к половому сношению, может быть наказано штрафом или ограничением свободы, либо арестом или лишением свободы на срок до пяти лет.
Недавно общественность потрясло сообщение об изнасиловании 15-летней девочки в Вильнюсе, районе Жверинас.
10 февраля столичная полиция сообщила, что после выполнения многочисленных действий в рамках досудебного расследования, после анализа и обработки очень большого объема информации и видеоматериалов с муниципальных и частных систем видеонаблюдения, установленных в городе, установлена личность несовершеннолетнего, который в Вильнюсе, ул. Парибё, возможно, имел сексуальные отношения с несовершеннолетней. Он также был допрошен.
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