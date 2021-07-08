Представитель полиции Таурагского округа Грета Кесминайте-Пуджеме сказала, что пока никто не был задержан. Начато расследование по факту нарушения общественного порядка и выясняются обстоятельства происшествия.

Житель Сартининкай рассказал Delfi, что приезжие напугали местных.

"Они поставили машины в стороне, в другом конце деревни, и бежали как солдаты. Представьте себе, человек 15 бегают по деревне в масках", – удивлялся собеседник.

На пути у агрессоров оказались три человека, которые сидели в беседке. Этих людей избили. Возможно, пострадавших могло быть и больше.

Užpuolikai Sartininkų kaime

"Мало ли что еще могло случиться. Вдруг еще кто-то оказался бы у них на пути. Сосед спросил, "что вы делаете", ему ответили: "Сейчас в твой двор придем, хочешь получить?" В центре есть беседка, баскетбольная площадка, кого там нашли, тех избили. Обычно там бывает много молодежи, подростков, хорошо, что в тот момент мало было", – сказал житель.

Нет никаких сомнений в том, что агрессоры были не местные, таких машин жители раньше не видели. На первый взгляд, это были молодые люди, возможно 18-летние или младше. На видео видно, что как минимум у одного было оружие.

Людей удивило и само происшествие, и реакция работников службы 112.

"Знакомый позвонил по номеру 112, сказал, вижу банду в масках. А у него спрашивают, сделали ли эти люди что-то? Смешно. Нам что, бежать за ними и смотреть что они сделали? Это не какой-то бытовой конфликт, приехала организованная банда, видно, дело нехорошее, а они спрашивают, случилось ли что. Еще блокировали какого-то человека на машине", – рассказал местный житель.

Странной была и реакция полиции – жителям показалось, что стражи порядка не спешили искать подозреваемых.

"Приехала полиция, и вместо того, чтобы посмотреть записи видеокамер, проверяла пострадавших на трезвость. Я считаю, что на такое надо реагировать серьезнее", – сказал мужчина.

"Ведь приедут раз, увидят, что ничего не делают, через две недели опять накурятся и приедут, для них это шутки, приключение, а потом может закончиться все серьезнее. Надо сейчас пресечь подобное", – считает он.

По словам местного жителя, когда в деревне был участковый, люди себя чувствовали безопаснее.

"Я всегда говорил, плохо, что в районах нет участковых. (...) раньше было легче поддерживать контакт с полицией. Сейчас полиция не проезжает в деревню на собрания. А участковые приезжали", – сказал он.