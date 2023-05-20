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В пятницу вечером в редакцию портала Kas vyksta Kaune читатели сообщили о происшествии на перекрестке проспекту Тайкос и ул. Й.Басанавичаус. Дежурный полиции сообщил, что на место происшествия выехали стражи порядка.

"Белая машина закрыла проезд другой машине, потом из нее выскочили люди, вытащили водителя, сзади еще остановился какой-то микроавтобус, из него выскочили другие", – сообщали читатели Kas vyksta Kaune.

По данным полиции, в 23 ч. сообщили о конфликте на перекрестке пр-та Тайкос и ул. Й.Басанавичаус. На место происшествия выехала полиция.

По словам читателей, в указанное место прибыло 5 экипажей полиции.

Каунасская полиция информировала портал о том, что была проведена операция - задержание.

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