"Белая машина закрыла проезд другой машине, потом из нее выскочили люди, вытащили водителя, сзади еще остановился какой-то микроавтобус, из него выскочили другие", – сообщали читатели Kas vyksta Kaune.
По данным полиции, в 23 ч. сообщили о конфликте на перекрестке пр-та Тайкос и ул. Й.Басанавичаус. На место происшествия выехала полиция.
По словам читателей, в указанное место прибыло 5 экипажей полиции.
Каунасская полиция информировала портал о том, что была проведена операция - задержание.
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