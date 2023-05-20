"Белая машина закрыла проезд другой машине, потом из нее выскочили люди, вытащили водителя, сзади еще остановился какой-то микроавтобус, из него выскочили другие", – сообщали читатели Kas vyksta Kaune.

По данным полиции, в 23 ч. сообщили о конфликте на перекрестке пр-та Тайкос и ул. Й.Басанавичаус. На место происшествия выехала полиция.

По словам читателей, в указанное место прибыло 5 экипажей полиции.

Каунасская полиция информировала портал о том, что была проведена операция - задержание.