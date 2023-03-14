Полиция информировала, что около 12 ч. поступило сообщение о том, что в туалете обнаружено тело мужчины.

По данным полиции, обнаружено тело пропавшего 28 февраля мужчины.

Очевидец сказал Delfi, что тело пролежало в туалете 12 дней.

По неофициальным данным, полученным Delfi, туалет в магазине уже какое-то время не работал, поэтому его никто не проверял. Это объясняет тот факт, что тело не нашли целых 12 дней.

Не исключено, что человек забрался в туалет, чтобы принять наркотики. Пока выясняют, как ему удалось попасть внутрь.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 11.57 ч. поступило сообщение полиции о том, что требуется помощь. Нужно было открыть дверь в туалет. Пожарные вскрыли дверь и обнаружили внутри тело мужчины.

В 12.30 ч. пожарные констатировали, что мужчина мертв.

Полиция выясняет причину смерти покойного.

По предварительным данным, на теле следов насилия не обнаружено.

Delfi писал, что в социальных сетях женщина просила о помощи в поисках мужчины. Она писала, что он пропал 28 февраля, в последний раз он звонил и сказал, что едет домой, будет около 18 ч. Больше мужчина на звонки не отвечал, его телефон был выключен.