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Во вторник после обеда водолазы обнаружили в реке в деревне Матуйзай (Шальчининкский район) тело второго утопленника. Напомним, что двое мужчин в этой реке утонули 30 мая, они выпали из перевернувшейся лодки.
Найдено тело второго утонувшего в Шальчининкском районе мужчины
© Alytaus apskr. VPK

О несчастье сообщили 30 мая, в 19.42 ч. Очевидец заметил, как перевернулась лодка, в которой были 4 мужчин, а на берег выбрались только двое из них. В воскресенье тела утопших найти не удалось.

Поиски продолжились 31 мая, когда в 18.02 ч обнаружили тело мужчины 1987 г.р., а 1 июня, в 13.26 ч. - мужчины 1971 г.р.

Delfi сообщал, что в тот день утонувший мужчина 1971 г.р. праздновал свой 50-летний юбилей.

Полиция Вильнюсского округа сообщила, что двое выбравшихся из реки были пьяны. В организме мужчины 1986 г.р. было 2,01 промилле, а 1991 г.р. - 0,39 промилле.

Полиция выясняет, почему перевернулась лодка. Тела утопленников передали судмеджкспертов.

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