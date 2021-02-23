Найдено тело пропавшего в Утене служащего муниципалитета

Полиция сообщала, что мужчина 22 февраля, в 6.30 ч. вышел из дома на ул. Тайкос в Утене, чтобы погулять в парке и пропал.
Полиция и волонтеры начали поиск пропавшего 23 февраля в 13 ч. Тело Ремейкиса было обнаружили после обеда, недалеко от Аукштакальнисского парка.
"Мы начали поиски там, где он обычно гуляет, он выходил на прогулку каждый день утром и вечером", – сказали представители полиции.
Мэр Утены Альвидас Катинас сказал BNS, что из-за проблем со здоровьем последние несколько недель Ремейкис был на больничном. На этой неделе он должен был ехать на лечение в Вильнюс.
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