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Полиция Утенского комиссариата разыскивала пропавшего без вести служащего муниципалитета Аудрюса Ремейкиса (1969 г.р.).
Найдено тело пропавшего в Утене служащего муниципалитета
© Utenos apskr.VPK

Полиция сообщала, что мужчина 22 февраля, в 6.30 ч. вышел из дома на ул. Тайкос в Утене, чтобы погулять в парке и пропал.

Полиция и волонтеры начали поиск пропавшего 23 февраля в 13 ч. Тело Ремейкиса было обнаружили после обеда, недалеко от Аукштакальнисского парка.

"Мы начали поиски там, где он обычно гуляет, он выходил на прогулку каждый день утром и вечером", – сказали представители полиции.

Мэр Утены Альвидас Катинас сказал BNS, что из-за проблем со здоровьем последние несколько недель Ремейкис был на больничном. На этой неделе он должен был ехать на лечение в Вильнюс.

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