Полиция информировала, что около 12 ч. поступило сообщение о том, что в туалете обнаружено тело мужчины.

По данным полиции, обнаружено тело пропавшего 28 февраля мужчины.

Очевидец сказал Delfi, что тело пролежало в туалете 12 дней.

По неофициальным данным, полученным Delfi, туалет в магазине уже какое-то время не работал, поэтому его никто не проверял. Это объясняет тот факт, что тело не нашли целых 12 дней.

Не исключено, что человек забрался в туалет, чтобы принять наркотики. Пока выясняют, как ему удалось попасть внутрь.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 11.57 ч. поступило сообщение полиции о том, что требуется помощь. Нужно было открыть дверь в туалет. Пожарные вскрыли дверь и обнаружили внутри тело мужчины.

Полиция отмечает, что нашла тело мужчины, проверяя полученную информацию.

В 12.30 ч. пожарные констатировали, что мужчина мертв.

Полиция выясняет причину смерти покойного.

По предварительным данным, на теле следов насилия не обнаружено.

Delfi писал, что в социальных сетях женщина просила о помощи в поисках мужчины. Она писала, что он пропал 28 февраля, в последний раз он звонил и сказал, что едет домой, будет около 18 ч. Больше мужчина на звонки не отвечал, его телефон был выключен.

Покойный еще в 2016 г. в интервью изданию Lietuvos rytas рассказывал о своей борьбе с зависимостью.

Он начал курить марихуану в 13 лет, а с 15 употреблял героин. Поскольку на наркотики нужны были деньги, он стал воровать. Попался на воровстве, был арестован на 3 месяца.

"Я провел 90 суток под арестом, решил менять свою жизнь. Уехал за границу. Работал в Ирландии 4 года. Потом еще 4 года прожил в Голландии, работал на фермах. Я уехал за границу, когда у меня были долги больше чем на 25 000 евро. Я отдал все долги", – рассказывал мужчина.

Однако, когда он вернулся в Литву, снова стал принимать наркотики и пить, стал играть в азартные игры.

"За три месяца я проиграл больше 8000 евро и автомобиль. Семья заметила, что что-то не так. Когда я проиграл машину, поехал в табор. Хотел успокоиться, купил дозу. Начались ссоры с девушкой. Она застала меня со шприцем в ванной, позвонила моему брату", – вспоминал он.

После этого он попал в реабилитационный центр, снова вылечился.

По соцсетям видно, что мужчина занимался культуризмом.