aA
Жительница Биржайского района сообщила в полицию о наглой краже.
По данным полиции, 11 июня, в 17.30 ч. во двор к жительнице (1950 г.р.) деревни Эйноряй (Биржайский район) на машине приехали знакомые мужчины и унесли из ее дома телевизор.
Ущерб – 100 евро.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Роженицу не сразу впустили в больницу, предложили рожать в карете скорой помощи (28)
Жительница Вильнюса Виолета и ее супруг Махмуд с...
Грибаускайте: за свободу и человечность надо бороться каждый день (97)
Ссылки никогда для Литвы не станут далеким прошлым,...
Неделя в Беларуси: пикеты на границе, союзное государство все ближе (97)
С 8 июня протестующие – белорусы, выехавшие из страны –...
Коронавирус в Литве: 221 новый случай, скончались 4 человека (15)
За минувшие сутки в Литве подтвержден 221 новый случай...