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Жительница Биржайского района сообщила в полицию о наглой краже.
Televizorius
Televizorius
© Unsplash

По данным полиции, 11 июня, в 17.30 ч. во двор к жительнице (1950 г.р.) деревни Эйноряй (Биржайский район) на машине приехали знакомые мужчины и унесли из ее дома телевизор.

Ущерб – 100 евро.

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