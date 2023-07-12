Над частью Неринги висит смог: горят торфяники

Люди из Ниды и Прейлы сообщали, что смог появился с утра, многие думали, что горит что-то по соседству. Пожарные-спасатели стали искать источник дыма. Однако вскоре выяснилось, что пожар начался не в Литве, а в Калининграде.

По данным пожарных-спасателей, в Литве пожара нет.

"Мы получили сообщения от жителей и гостей Неринги о том, что появился дым. Агенство охраны природы информировало, что по его данным, в Калининградской области, около границы с Литвой горит торфяник. Это подтверждают спутниковые данные. Сегодня дует юго-восточный ветер, поэтому загрязнения могут попасть в Нерингу, жители могут чувствовать неприятный запах, а у чувствительных могут болеть глаза, появиться раздражение органов дыхания, головная боль и т.д.