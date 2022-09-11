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Национальная ассоциация дзюдо в субботу вечером на своей странице в Facebook сообщила о трагической гибели молодого спортсмена Эрнеста Сагалец.
Ernestui Sagalec
Ernestui Sagalec

"Приносим искренние соболезнования близким и всей общине дзюдо страны в связи с трагической гибелью чемпиона и многократного призера Литвы Эрнеста Сагалец", – сказано в сообщении.

Молодой спортсмен родился в Шилуте. В последнее время состязался в категории до 81 кг. За время своей недолгой карьеры завоевал не одну медаль как на юниорских состязаниях, так и на состязаниях взрослых борцов.

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