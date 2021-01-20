"Полиция выясняет ситуацию – идет проверка действий полицейского", – сказала пресс-секретарь ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская.
Департамент охраны природы информировал о задержании 4 мужчин – в их числе адвоката Л.Й. и полицейского Э.Б. Другие задержанные – члены охотничьего клуба Укмергского района Lėnas.
По словам инспекторов, задержанные ехали на одном автомобиле, не соблюдая правила карантина. Нарушение было зафиксировано в середине января.
В багажнике авто был незаконно застреленный благородный олень – животное не было зарегистрировано в специальном охотничьем листе, кроме того, лимит убитых оленей в этом районе был исчерпан, охотничий клуб об этом был предупрежден.
Инспекторы указали, что были нарушены не только правила охоты, но и этика - олень убит выстрелом в голову с близкого расстояния.
Составлены протоколы о перевозке незаконно убитого оленя. Штраф составит примерно 1800 евро. Человеку, застрелившему животное, грозит штраф 1800 евро и лишение права на охоту на срок до 5 лет. Кроме того, придется возместить нанесенный природе ущерб в размере около 6100 евро. У нарушителя конфисковали оружие убийства.
Конфискован и внедорожник, на котором везли убитое животное. Вопрос штрафов, конфискации оружия и внедорожника будет решать суд.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве часть школьников сможет вернуться в школы, разрешено общаться одиноким людям (2)
В среду правительство Литвы внесло коррективы в...
Правительство Литвы не одобрило введение 13-й пенсии (13)
Правительство Литвы 20 января не одобрило введение 13-й...
Экономист: Литва первой из Балтийских стран достигнет докризисного уровня (26)
Экономика Литвы одной из первых в Балтийских странах в...
Власти Литвы готовят схему тестирования работников, которая дорого обойдется работодателям (26)
Власти Литвы предлагают бизнесу использовать...
Внешний вид литовских политиков во время карантина: одни обросли, другие с подозрительно освеженными прическами (29)
Парикмахерские в Литве закрыты уже больше месяца,...