Сообщается, что оба расследования курирует Паневежская прокуратура, прокурор Вайда Баранаускене, расследование проводят полицейские ГКП Паневежского округа.
Расследование в связи с возможным изнасилованием малолетнего лица было начато в конце 2022 года, когда выяснилось, что девочка беременна.
"В ходе этого расследования после получения выводов специалистов и других важных для следствия данных подозрения были предъявлены лицу 2004 г.р. Сообщается, что первичные подозрения в адрес другого лица, о котором шла речь сначала, не подтвердились", – сказано в сообщении.
В пресс-релизе сказано, что определенная информация, которую СМИ предали огласке о малолетней матери и ее ближайшем окружении, 24 мая 2023 г. комиссией ЛРТ была признана нарушением установок закона о защите несовершеннолетнего лица от влияния негативной информации.
Девочка и ее ребенок с марта жили у опекунов.
"Смерть каждого ребенка - большая утрата, поэтому служба по защите прав детей выражает искренние соболезнования близким скончавшегося младенца. В данном случае речь идет об очень юной маме, поэтому мы поехали к ее опекунам, чтобы высказать поддержку, интересовались, в какой помощи нуждается семья и сама лишившаяся ребенка девочка. Юной маме предоставили психологическую помощь", – сказала журналистам издания Sekunde заведующая отделением Службы по правам ребенка Паневежского округа Жанета Гинайте.
В апреле телевидение TV3 рассказали историю своей дочери ее родители. По словам родителей 13-летней, они точно не знали, кто является ребенком их внука, но подозревали мужа другой дочери. Сама 13-летняя мама об отце ребенка никогда не говорила, обмолвилась о нем только в разговоре с живущей за границей сестрой.
После того, как 13-летняя родила мальчика, ее поселили в семье опекунов.
У родителей девочки службы забрали и других двоих несовершеннолетних детей. Всего у родителей девочки 10 детей.
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