2024.08.07 13:21

Начато расследование в связи с найденным в заброшенном здании телом мужчины

 
Эрика Венцкуте
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В Вилкавишкисе в заброшенном доме было обнаружено тело мужчины в стадии разложения. Выяснилось, что, вероятно, мужчина был убит.

Полиция информировала, что 30 июля, в 17 ч. в Вилкавишкисе, на ул. Витауто, в заброшенной хозпостройке, было обнаружено тело мужчины (1977 г.р.) в состоянии разложения.

Сначала выясняли причину смерти мужчины.

После экспертизы стало ясно, что мужчина, скорее всего, был убит, сейчас полиция расследует убийство.

По словам пресс-секретаря Мариямпольской полиции, подозреваемые найдены, их допросили.

Представитель Генпрокуратуры Литвы Агне Поцюте сказала, что подозрения предъявлены двум лицам.

По предварительным данным, жертва попадала в поле зрения полиции, мужчина был бездомным.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии