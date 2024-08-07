Начато расследование в связи с найденным в заброшенном здании телом мужчины

Полиция информировала, что 30 июля, в 17 ч. в Вилкавишкисе, на ул. Витауто, в заброшенной хозпостройке, было обнаружено тело мужчины (1977 г.р.) в состоянии разложения.
Сначала выясняли причину смерти мужчины.
После экспертизы стало ясно, что мужчина, скорее всего, был убит, сейчас полиция расследует убийство.
По словам пресс-секретаря Мариямпольской полиции, подозреваемые найдены, их допросили.
Представитель Генпрокуратуры Литвы Агне Поцюте сказала, что подозрения предъявлены двум лицам.
По предварительным данным, жертва попадала в поле зрения полиции, мужчина был бездомным.
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