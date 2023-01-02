Начало года: двое пьяных мужчин били 10-летнего мальчика

Полиция Вильнюсского округа сообщает, что 1 января в Вильнюсе, на ул. Юстинишкю, в квартире был избит несовершеннолетний (2006 г.р.), который был доставлен в больницу. Ведется расследование.
1 января, в 00.10 ч. в Вильнюсе, в квартире на ул. Толминкемё, двое мужчин избили мальчика (2012 г.р.), которому фельдшер скорой оказал помощь на месте. Нетрезвые подозреваемые (1982 и 1984 г.р.) взяты под арест. Ведется расследование.
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