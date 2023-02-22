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В среди в Вильнюсе произошло ДТП. Полиция сообщает о пострадавшей женщине.
На Западной объездной дороге столкнулись три автомобиля Volvo
© DELFI / Josvydas Elinskas

В 15.35 ч. появилось сообщение о том, что на Западной объездной дороге, около проспекта Пилайте, на дороге в сторону Гарюнай, столкнулись три автомобиля Volvo.

Звонившой сказал, что помощь врачей потребовалась пострадавшей женщине (около 30 лет).

Другой звонивший сказал, что один из авто врезался в столб.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

На Западной объездной дороге столкнулись три автомобиля Volvo
© DELFI / Josvydas Elinskas

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