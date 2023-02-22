На Западной объездной дороге столкнулись три автомобиля Volvo

В 15.35 ч. появилось сообщение о том, что на Западной объездной дороге, около проспекта Пилайте, на дороге в сторону Гарюнай, столкнулись три автомобиля Volvo.
Звонившой сказал, что помощь врачей потребовалась пострадавшей женщине (около 30 лет).
Другой звонивший сказал, что один из авто врезался в столб.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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