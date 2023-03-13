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В понедельник на Западной объездной дороге произошло еще одно ДТП.

Полиция информировала, что в 15.37 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, около Западной объездной дороги, около проспекта Пилайтес, с дороги съехал и перевернулся Nissan.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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