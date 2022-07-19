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Во вторник в Вильнюсе на Западной Западной объездной дороге столкнулись два автомобиля, образовались огромные заторы.
На Западной объездной дороге из-за ДТП образовались огромные заторы
© DELFI / Andrius Ufartas

По предварительным данным, сообщение о ДТП поступило около 14 ч.

Сообщалось, что около Каролинишкес, на дороге в сторону Пилайте, столкнулись два автомобиля.

По данным полиции, в ДТП пострадал один человек.

Из-за ДТП образовались огромные заторы.

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