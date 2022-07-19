На Западной объездной дороге из-за ДТП образовались огромные заторы

По предварительным данным, сообщение о ДТП поступило около 14 ч.

Сообщалось, что около Каролинишкес, на дороге в сторону Пилайте, столкнулись два автомобиля.

По данным полиции, в ДТП пострадал один человек.

Из-за ДТП образовались огромные заторы.