На Западной объездной дороге из-за ДТП образовались огромные заторы

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Во вторник в Вильнюсе на Западной Западной объездной дороге столкнулись два автомобиля, образовались огромные заторы.
По предварительным данным, сообщение о ДТП поступило около 14 ч.
Сообщалось, что около Каролинишкес, на дороге в сторону Пилайте, столкнулись два автомобиля.
По данным полиции, в ДТП пострадал один человек.
Из-за ДТП образовались огромные заторы.
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