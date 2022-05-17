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Департамент полиции сообщил, что на заброшенной стройке в Вильнюсе обнаружено тело мужчины.
По предварительным данным, 16 мая, в 16 ч., в Вильнюсе, на ул. Майронё, на заброшенной стройке было обнаружено тело мужчины лет 50 с выбитым глазом. Личность покойного пока не известна.
Начато расследование.
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