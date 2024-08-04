2024.08.04 06:57

На взморье у тех, кто излишне расслабился, были проблемы с полицией: попались пьяные водители и девушка без прав

 
ru.DELFI.lt

Одни отдыхают, а другие - работают, не покладая рук. Полиция на литовском взморье проводит немало рейдов. На этот раз попались и пьяные водители и девушка на мотоцикле без прав.

1 августа 2024 г. с 13.30 ч. до полуночи полиция провела рейд в Клайпеде и Клайпедском районе.

В Клайпеде попались трое нетрезвых водителей электросамокатов - 1,33, 0,54 и 0,60 промилле. Еще один водитель самоката ехал без шлема по проезжей части.

В 18.23 ч. в Клайпедском районе, в Довиляй попался нетрезвый водитель (1991 г.р.) BMW - 0,43 промилле, в 18.58 ч. водитель (1968 г.р.) Opel - 0,56 промилле, а в 20.47 ч. водитель (1994 г.р.) мотоцикла Harley Davidson - 0,56 промилле.

В 20.32 ч. в Довиляй на мотоцикле Yamaha ехала девушка 2007 г.р. без прав.

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