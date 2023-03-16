На видео снято, как дети избивали 13-летнего мальчика

Видео получил портал Delfi. Им поделились через Snapchat. На видео видны трое детей, одного из них держат. Видео начинается со слов: "Если будешь с нами в..... на переменах" Затем мальчик начинает руками и ногами бить того, которого держат. Избиваемый кричит, но на его крики не реагируют. После избиения мальчик повторил свою угрозу, после чего избитого ударил тот мальчик, который его держал - ногой по голове. К нему присоединяется и первый агрессор. Тогда избиваемый начинает кричать: "ау, я очень извиняюсь". Но мальчики не реагируют, толкают его на землю.

На видео видно, как потом по этому ребенку бьют ногами и бьют его руками, а он лежит на земле, стараясь закрыться от ударов. На фоне слышен смех ребенка, который снимает экзекуцию на видео.

Читатель, который прислал видео Delfi, сказал, что главный агрессор около школы в Укмерге пристает к детям, угрожает ножом, раздает оплеухи и третьеклассникам и четвероклассникам, говорят, что он пытается забирать у детей цепочки.

Мало того, дети рассказывают, что он предлагает им "пососать". Дети боятся рассказывать об этом взрослым, иначе их будут ждать "у дверей школы и дадут п....", об этом говорят 10-летние дети.

Вильнюсская полиция информировала, что им об этом случае известно. По предварительным данным, 15 марта, в 13 ч., поступило сообщение о том, что вернувшийся домой 13-летний мальчик рассказал, что его заманили в сосновый бор знакомые дети и били там кулаками, пинали ногами.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Видео удалено по просьбе опекуна избитого ребенка.