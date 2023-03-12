На видео, которое прислал читатель Delfi, видны 4 тягача. В их числе был тягач с цистерной.
Тягачи ехали в том же направлении и столкнулись друг с другом. Последний тягач, видимо, пытался избежать столкновения и повернул вправо. Этот тягач повис на склоне. Судя по номерам, этот тягач ехал из Грузии.
Первым ехал тягач из Украины. По предварительным данным, за ним ехала автоцистерна – также с украинскими номерами. ДТП произошло после 15 ч.
Пока данных о пострадавших нет. В том месте, где столкнулись тягачи, есть лишь две полосы. Движение по одной из них перекрыто. На месте происшествия движение регулировала полиция.
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