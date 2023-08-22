22 августа 2023 г. 15:49

На Via Baltica съехала с дороги и перевернулась цистерна с битумом

 
ru.DELFI.lt

В понедельник вечером на магистрали Via Baltica с дороги съехал и перевернулся тягач с цистерной, пишет rinkosaikste.lt.

21 августа, в 19 ч. по Единому номеру помощи 112 сообщили, что в пределах деревни Гелнай, на дороге A8, с дороги съехала и перевернулась автоцистерна.

Звонивший информировал, что в цистерне находится газ, слышен свист, возможна утечка газа.

Водитель сам выбрался из кабины перевернувшейся машины.

Выяснилось, что в цистерне Scania был битум для прокладки дорог. Пожарные-спасатели отключили аккумуляторы машины, огородили территорию.

Врачи оказали помощь водителю на месте, он отказался ехать в больницу.

Водитель (гражданин Польши) был трезвым. Он сообщил о ДТП своим коллегам, они организовали работы по поднятию техники. По словам водителя, причиной ДТП стала техническая неисправность автомобиля, машина потеряла управление.

К счастью, тяжеловесная машина съехала с дороги, а не выехала на встречную полосу.

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