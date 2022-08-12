aA
На дороге Via Baltica водитель оставил поврежденный во время ДТП автомобиль, и по этой причине пострадали люди. В стоявшую в темноте машину врезался другой автомобиль. Пострадали ребенок и двое взрослых.
На Via Baltica произошло ДТП: пострадали три человека
© Alytaus apskr. VPK

ДТП произошло после 23 ч.

Литовская дорожная полиция сообщает, что в Пренайском районе, на территории деревни Григалюнай, на магистральной дороге A5 Каунас–Мариямполе–Сувалкай, на отрезке Via Baltica, в защитные ограждения врезался автомобиль Renault Clio. Его водитель, 19-летний молодой человек, бросил машину на проезжай части, на неосвещенном участке дороги. Все фары были выключены.

В стоявшую на дороге неосвещенную машину врезался автомобиль Toyota Auris. Пострадали его 51-летний водитель и пассажиры - 12-летний мальчик и 51-летняя женщина.

Полиция выяснила, что Renault Clio - без техосмотра, без страховки, у его водителя нет прав на вождение.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

На литовском взморье свободных мест на выходные почти не осталось: цены поражают

В Литве установилась хорошая погода, кроме того, ждут...

На покупку автоаптечек нового образца у водителей осталось несколько месяцев

С 1 января 2023 г. вступает в силу новое требование к...

Сентябрь не за горами, цены на школьные принадлежности бьют рекорды

В этом году расходы на покупку необходимых школьнику...

Мэр Вильнюса о сносе "Дома Москвы": слово за Строительной инспекцией, Имущественным банком и правительством

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс отреагировал на...

Stumbras Vilkaviškio rajone Stumbras Vilkaviškio rajone

В Вилкавишкском районе в поле рядом с коровами пасся зубр

Витаутас решил съездить и посмотреть на пасущихся в...