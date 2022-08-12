На Via Baltica произошло ДТП: пострадали три человека

ДТП произошло после 23 ч.
Литовская дорожная полиция сообщает, что в Пренайском районе, на территории деревни Григалюнай, на магистральной дороге A5 Каунас–Мариямполе–Сувалкай, на отрезке Via Baltica, в защитные ограждения врезался автомобиль Renault Clio. Его водитель, 19-летний молодой человек, бросил машину на проезжай части, на неосвещенном участке дороги. Все фары были выключены.
В стоявшую на дороге неосвещенную машину врезался автомобиль Toyota Auris. Пострадали его 51-летний водитель и пассажиры - 12-летний мальчик и 51-летняя женщина.
Полиция выяснила, что Renault Clio - без техосмотра, без страховки, у его водителя нет прав на вождение.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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