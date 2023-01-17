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Недалеко от плотины Воке на ул. Лентварё (около дома номер 64) провалился асфальт, поэтому было остановлено движение, машины направляют по дороге А19, по шоссе Абяю Тауту, ул. Зигмантишкю, сообщает муниципалитет.
На ул. Лентварё перекрыто движение, провалился асфальт
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"Сейчас устанавливают запрещающие знаки, общественный транспорт направлен по другому маршруту, возможны опоздания транспорта на 15 минут. Водителей просят выбирать безопасную скорость о другие маршруты", - сказано в сообщении муниципалитета.

По данным полиции, в 12.24 ч. поступило сообщение о том, что, возможно, из-за аварии на дороге провалился асфальт, появились ямы.

Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

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