На ул. Лентварё перекрыто движение, провалился асфальт

"Сейчас устанавливают запрещающие знаки, общественный транспорт направлен по другому маршруту, возможны опоздания транспорта на 15 минут. Водителей просят выбирать безопасную скорость о другие маршруты", - сказано в сообщении муниципалитета.

По данным полиции, в 12.24 ч. поступило сообщение о том, что, возможно, из-за аварии на дороге провалился асфальт, появились ямы.

Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.