На ул. Лентварё перекрыто движение, провалился асфальт

"Сейчас устанавливают запрещающие знаки, общественный транспорт направлен по другому маршруту, возможны опоздания транспорта на 15 минут. Водителей просят выбирать безопасную скорость о другие маршруты", - сказано в сообщении муниципалитета.
По данным полиции, в 12.24 ч. поступило сообщение о том, что, возможно, из-за аварии на дороге провалился асфальт, появились ямы.
Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После смерти пятилетнего ребенка в больнице родители обратились в прокуратуру
Вильнюсцы , у которых в Сантаришкской клинике умерла...
Эфир Delfi – Михаил Подоляк: у нас заготовлены сюрпризы для России, они воюют рабами
Сразу после выпуска новостей — в Страсбурге начинается...
Поисково-спасательная операция в Днепре завершена: число погибших выросло до 44
В Днепре завершена поисково-спасательная операция на...
Гражулис снят с выборов в муниципальные советы, он также не сможет бороться за пост мэра
Председатель Союза "Народ и справедливость" Пятрас...
С января в Литве действуют новые данные переоценки ценности земли, в среднем цены выросли на 43%
Центр реестров сообщает, что провел ежегодную массовую...