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Полиция Укмергского района задержала подозреваемого в краже денег из укмергского костела Св. Петра и Павла. Выяснилось, что подозреваемый мог обокрасть и храм в Аникщяе.
v. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia Ukmergėje
v. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia Ukmergėje
© wikipedia nuotr.

Костел Св. Петра и Павла в Укмерге обокрали 13 ноября. Вор взломал сейф в ризнице и украл 7000 евро.

16 ноября полиция Укмергского района задержала подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Укмерге. На его счету уже есть не одна судимость.

В доме подозреваемого провели обыск. Была найдена часть денег и наркотики. За остальные деньги молодой человек купил автомобиль Audi A6.

Полиция также выяснила, что подозреваемый обокрал и храм в Аникщяе - украл ящик с пожертвованиями.

Полиция обратится в суд с просьбой разрешить взять подозреваемого под арест.

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