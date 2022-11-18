Костел Св. Петра и Павла в Укмерге обокрали 13 ноября. Вор взломал сейф в ризнице и украл 7000 евро.
16 ноября полиция Укмергского района задержала подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Укмерге. На его счету уже есть не одна судимость.
В доме подозреваемого провели обыск. Была найдена часть денег и наркотики. За остальные деньги молодой человек купил автомобиль Audi A6.
Полиция также выяснила, что подозреваемый обокрал и храм в Аникщяе - украл ящик с пожертвованиями.
Полиция обратится в суд с просьбой разрешить взять подозреваемого под арест.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Konditeris T. Lauvray pasidalino skaniausių sviestinių sausainių receptu Itin purūs ir tirpstantys burnoje
TOP новостей
В Вильнюсе состоится забастовка водителей общественного транспорта будет реже курсировать транспорт
Профсоюз муниципальной компании "Вильнюсский...
Эфир Delfi – итоги: спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен Начало трансляции в 14.00
Гость студии — спикер Сейма Литвы Виктория...
Что творится в Вильнюсе: тягачи не могут заехать на горки, на Минском шоссе затор в обоих направлениях
Даже в пятницу днем водители предупреждают друг друга...
В Клайпеде в течение нескольких дней умерли двое обращавшихся за помощью в больницы мужчин
В клайпедскую больницу за помощью обратился мужчина,...
В Литве выпал снег, движение на дорогах в городах парализовано
В Литве выпал снег, осложнив движение на дорогах не...