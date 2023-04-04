На TikTok была замечена жестокая трансляция с участие литовского военного

Редакция Delfi ознакомилась с жутким видео, которе появилось в социальной сети TikTok.

Видео ужаснуло очевидцев, они выяснили адрес, по которому происходили эти ужасные вещи и то, что участник экзекуции - военный.

Во вторник представители ЛА подтвердили Delfi, что мужчина, который зафиксирован на видео, служит в армии.

Сообщается, что об этом видео им известно. "Дальнейшие процедуры выяснятся в ходе расследования", – указали представители армии.

Шяуляйская полиция 4 апреля указала, что расследование пока не начато, полиция еще уточняет данные. По предварительным данным, в больнице врачи диагностировали у женщины поверхностные ушибы в области головы, женщине назначено амбулаторное лечение.

На видео было видно, что пьяный мужчина общается с другом и во время прямой трансляции его друг начинает насмехаться над женщиной, которая видна в кадре. Он спрашивает, откуда она такая страшная взялась. Потом и находящийся с женщиной мужчина начинает смеяться над женщиной, угрожает, что ударит, а потом сталкивает вниз, чтобы "показать себя героем".

В ходе трансляции между мужчиной и женщиной разгорается словесная перебранка, слышатся угрозы, мужчина начинает выгонять женщину. Женщина не уходит и не жалеет в его адрес бранных слов. Тогда мужчина распаляется становится агрессивнее, начинает стаскивать женщину с дивана, кричит, чтобы она "собирала манатки и уходила".

На видео основной конфликт не виден, но слышна брань и звуки ударов, угрозы, которых не жалеет мужчина. Друг, услышав звуки ударов, пытается успокоить мужчину. Женщина начинает кричать, чтобы те, кто видит трансляцию, вызывали полицию. Мужчина по-прежнему бранится и угрожает на этот раз уже убийством.

В полицию об инциденте сообщили 1 апреля, в 10.22 ч. Женщина (1990 г.р.) сообщила, что в Шяуляй, в квартире на ул. Тильжес, ее избил мужчина (1992 г.р.). И мужчина был пьян (2,38 промилле) и женщина (2,19 промилле).