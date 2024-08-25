2024.08.25 06:55

На территории каунасского яхтклуба „Жальгирис“ произошел пожар, пострадали несколько человек

 
ru.DELFI.lt

В субботу после обеда на территории каунасского яхтклуба „Жальгирис“ произошел пожар, сообщает портал Kas vyksta Kaune. Читатели сообщали, что горит катер.

Дежурный Каунасской спасательной службы подтвердил, что горит катер. К приезду пожарных-спасателей он горел открытым пламенем. Сообщается о шестерых пострадавших, они получили ожоги ног и рук.

Следователи опросили владельца катера. Пострадавший во время пожара мужчина рассказал, что пожар начался после взрыва.

По данным каунасских пожарных-спасателей, несчастье произошло 24 августа, в 14.58 ч. Сообщалось, что горит судно, слышался взрыв, 1 человек прыгнул в воду

На катере было 6 человек (1 мужчина, 5 девушек). Когда начался пожар, мужчина прыгнул в воду. Людей спасли находившиеся рядом отдыхающие.

По сведениям пожарных-спасателей, у всех, кто был на катере, обгорели лица, разные части тел, врачи оказали им помощь.

Департамент полиции сообщает, что пострадал капитан (1995 г.р.) и пассажиры: женщины 2002, 2001 и 2004 г.р. Другие пострадавшие не упоминаются.

Сообщается, что всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Пожарные-спасатели доставили катер Drago Cristal на берег.

Владелец катера сказал, что взрыв произошел, когда он пытался завести мотор, после взрыва начался пожар.

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