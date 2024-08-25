На территории каунасского яхтклуба „Жальгирис“ произошел пожар, пострадали несколько человек

Дежурный Каунасской спасательной службы подтвердил, что горит катер. К приезду пожарных-спасателей он горел открытым пламенем. Сообщается о шестерых пострадавших, они получили ожоги ног и рук.
Следователи опросили владельца катера. Пострадавший во время пожара мужчина рассказал, что пожар начался после взрыва.
По данным каунасских пожарных-спасателей, несчастье произошло 24 августа, в 14.58 ч. Сообщалось, что горит судно, слышался взрыв, 1 человек прыгнул в воду
На катере было 6 человек (1 мужчина, 5 девушек). Когда начался пожар, мужчина прыгнул в воду. Людей спасли находившиеся рядом отдыхающие.
По сведениям пожарных-спасателей, у всех, кто был на катере, обгорели лица, разные части тел, врачи оказали им помощь.
Департамент полиции сообщает, что пострадал капитан (1995 г.р.) и пассажиры: женщины 2002, 2001 и 2004 г.р. Другие пострадавшие не упоминаются.
Сообщается, что всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
Пожарные-спасатели доставили катер Drago Cristal на берег.
Владелец катера сказал, что взрыв произошел, когда он пытался завести мотор, после взрыва начался пожар.