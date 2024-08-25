На территории каунасского яхтклуба „Жальгирис“ произошел пожар, пострадали несколько человек

Дежурный Каунасской спасательной службы подтвердил, что горит катер. К приезду пожарных-спасателей он горел открытым пламенем. Сообщается о шестерых пострадавших, они получили ожоги ног и рук.

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Следователи опросили владельца катера. Пострадавший во время пожара мужчина рассказал, что пожар начался после взрыва.

По данным каунасских пожарных-спасателей, несчастье произошло 24 августа, в 14.58 ч. Сообщалось, что горит судно, слышался взрыв, 1 человек прыгнул в воду

На катере было 6 человек (1 мужчина, 5 девушек). Когда начался пожар, мужчина прыгнул в воду. Людей спасли находившиеся рядом отдыхающие.